РНКБ выдал бизнесу 5 млрд рублей кредитов по госпрограммам со сниженной ставкой

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

С начала 2023 года РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 5 млрд рублей кредитов в рамках льготных государственным программ

Этот показатель примерно на 34% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом 70% льготных кредитов оформили предприниматели, работающие на территории Крыма и Севастополя.

По госпрограмме Министерства экономического развития РФ №1764 банк выдал более 2,5 млрд рублей льготных кредитов предпринимателям с начала года. Чаще всего кредитами в рамках этой программы пользуются предприятия сферы торговли, строительства, гостиничного бизнеса и общепита.

По условиям программы, представители бизнеса могут оформить кредиты:

  • на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 13,25% годовых;
  • на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 12,25% годовых.

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Популярностью по-прежнему пользуется федеральная программа Министерства сельского хозяйства РФ №1528 со ставкой до 5% годовых, в рамках которой РНКБ выдал предпринимателям и предприятиям 1,7 млрд рублей с начала года.

По данным РНКБ, государственной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляют на срок до 1 года.

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«В РНКБ есть все необходимые инструменты и возможности для выдачи кредитов в рамках большинства государственных программ поддержки бизнеса. Благодаря этому предприниматели могут получать финансирование по сниженной процентной ставке и на максимально выгодных условиях», — говорит вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. 

Заявку на кредит представители бизнеса могут подать онлайн в мобильном приложении банка для юридических лиц или на официальном сайте РНКБ.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае молодые люди могут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта, а в августе на Кубани стартовал прием заявок на третий конкурс грантов от краевой администрации.

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