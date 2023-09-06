В Краснодаре пройдет лекция «Как женские эмоции влияют на отношения?»
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 9 сентября состоится лекция психолога Анны Сокол «Как женские эмоции влияют на отношения?»
В программе:
- разрушительные женские эмоциональные состояния;
- как женская эмоциональность влияет на отношения;
- как самой приводить в порядок свой эмоциональный фон;
- как женщине наполнять себя ресурсом, как брать энергию из психотравм;
- как влиять на свой гормональный фон.
Лекция включает психотерапевтические практики. Продолжительность 2 часа. С собой рекомендуют взять блокнот и ручку. Кроме того, Анна Сокол даст участникам домашние задания.
Начало в 18:00. Стоимость 1000 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
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