В Краснодаре пройдет лекция «Как женские эмоции влияют на отношения?»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 9 сентября состоится лекция психолога Анны Сокол «Как женские эмоции влияют на отношения?»

В программе:

разрушительные женские эмоциональные состояния;

как женская эмоциональность влияет на отношения;

как самой приводить в порядок свой эмоциональный фон;

как женщине наполнять себя ресурсом, как брать энергию из психотравм;

как влиять на свой гормональный фон.

Лекция включает психотерапевтические практики. Продолжительность 2 часа. С собой рекомендуют взять блокнот и ручку. Кроме того, Анна Сокол даст участникам домашние задания.

Начало в 18:00. Стоимость 1000 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

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