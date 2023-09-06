В Краснодаре пройдет лекция «Как женские эмоции влияют на отношения?»

Краснодарский край

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  • © Фото lookstudio, Freepik.com
    © Фото lookstudio, Freepik.com

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 9 сентября состоится лекция психолога Анны Сокол «Как женские эмоции влияют на отношения?»

В программе:

  • разрушительные женские эмоциональные состояния;
  • как женская эмоциональность влияет на отношения;
  • как самой приводить в порядок свой эмоциональный фон;
  • как женщине наполнять себя ресурсом, как брать энергию из психотравм;
  • как влиять на свой гормональный фон.

Лекция включает психотерапевтические практики. Продолжительность 2 часа. С собой рекомендуют взять блокнот и ручку. Кроме того, Анна Сокол даст участникам домашние задания.

Начало в 18:00. Стоимость 1000 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, проект «Литцентр» 16 сентября организует в парке «Краснодар» интерактивную книжную экскурсию. На прогулке участники узнают не только скрытый смысл локаций, но и совершат литературное путешествие.

Афиша Краснодар Лекции Образование Психология

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