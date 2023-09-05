В Краснодарском крае пятимесячной Милаше Рыбалко требуются сверхмощные слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Миланы Рыбалко, предоставлено Русфондом
    © Фото Миланы Рыбалко, предоставлено Русфондом

Русфонд начал сбор средств на сверхмощные цифровые слуховые аппараты девочке с двусторонней тугоухостью из Новокубанского района

Милана родилась здоровой, но слабослышащей. Эту особенность она унаследовала от родителей. В период беременности мамы врачи давали благоприятный прогноз по слуху, но инвалидность Милаше присвоили раньше, чем она научится ходить.

Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение:

«Мы сами живем в «мире тишины» и можем дать дочке любовь и заботу, но не безопасность. Слишком хорошо мы с мужем понимаем, как страшно и тяжело не слышать предупреждающие сигналы автомобиля, как это опасно», — поделилась мама девочки Александра Рыбалко.

Чтобы Милана смогла освоить не только жестовый язык, но и разговорную речь, ей необходимы сверхмощные слуховые аппараты. Они работают даже в шумной обстановке — на улице, при сильном ветре. 

«Диагноз Миланы двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в слухопротезировании», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

Семье сложно собрать необходимую сумму, так как они живут с двумя детьми только на пенсию по инвалидности. На слуховые аппараты требуется 185 585 рублей.

Как помочь Милаше?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • отправить пожертвование с карты Сбербанка через систему «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Милаши Рыбалко);
  • с телефона через систему быстрых платежей;
  • через приложение «Русфонда» (можно скачать приложение для айфона и андроида);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Милаши Рыбалко. НДС не облагается.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Новокубанский район Русфонд

Новости

В Краснодарском крае пятимесячной Милаше Рыбалко требуются сверхмощные слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
Теплоход «Комета» будет курсировать между Анапой и Геленджиком до конца сентября
В Геленджике проверят законность застройки лесных территорий в районе пожара
Матч «Сочи» со «Спартаком» решили перенести со стадиона Фишт из-за состояния газона
В Ростовской области автомобиль попал под поезд из Адлера, есть погибшие. В расписании появились задержки
На курорты Краснодарского края в бархатный сезон поедут 600 дополнительных поездов

Лента новостей

Кому помочь в Краснодаре?
Сегодня, 11:05
Кому помочь в Краснодаре?
Делаем добрые дела в День благотворительности
В Краснодаре повысили стоимость проезда
Вчера, 18:05
В Краснодаре повысили стоимость проезда
Узнали, появятся ли проездные для тех, у кого нет льгот
В сентябре Краснодар отметит День города
Вчера, 18:55
В сентябре Краснодар отметит День города
Сколько ему лет и почему возникли споры?

Реклама на сайте