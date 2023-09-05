В Краснодарском крае пятимесячной Милаше Рыбалко требуются сверхмощные слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
Русфонд начал сбор средств на сверхмощные цифровые слуховые аппараты девочке с двусторонней тугоухостью из Новокубанского района
Милана родилась здоровой, но слабослышащей. Эту особенность она унаследовала от родителей. В период беременности мамы врачи давали благоприятный прогноз по слуху, но инвалидность Милаше присвоили раньше, чем она научится ходить.
Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение:
«Мы сами живем в «мире тишины» и можем дать дочке любовь и заботу, но не безопасность. Слишком хорошо мы с мужем понимаем, как страшно и тяжело не слышать предупреждающие сигналы автомобиля, как это опасно», — поделилась мама девочки Александра Рыбалко.
Чтобы Милана смогла освоить не только жестовый язык, но и разговорную речь, ей необходимы сверхмощные слуховые аппараты. Они работают даже в шумной обстановке — на улице, при сильном ветре.
«Диагноз Миланы двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в слухопротезировании», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.
Семье сложно собрать необходимую сумму, так как они живут с двумя детьми только на пенсию по инвалидности. На слуховые аппараты требуется 185 585 рублей.
Как помочь Милаше?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- отправить пожертвование с карты Сбербанка через систему «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Милаши Рыбалко);
- с телефона через систему быстрых платежей;
- через приложение «Русфонда» (можно скачать приложение для айфона и андроида);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Милаши Рыбалко. НДС не облагается.