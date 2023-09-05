В Краснодарском крае пятимесячной Милаше Рыбалко требуются сверхмощные слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

«Мы сами живем в «мире тишины» и можем дать дочке любовь и заботу, но не безопасность. Слишком хорошо мы с мужем понимаем, как страшно и тяжело не слышать предупреждающие сигналы автомобиля, как это опасно», — поделилась мама девочки Александра Рыбалко.



Чтобы Милана смогла освоить не только жестовый язык, но и разговорную речь, ей необходимы сверхмощные слуховые аппараты. Они работают даже в шумной обстановке — на улице, при сильном ветре.



«Диагноз Миланы двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени . Для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в слухопротезировании», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



Семье сложно собрать необходимую сумму, так как они живут с двумя детьми только на пенсию по инвалидности. На слуховые аппараты требуется 185 585 рублей .

Как помочь Милаше?