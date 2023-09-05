Больше тысячи гостевых домов на Кубани не смогут легализовать работу после принятия нового закона

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко прокомментировала законопроект по легализации гостевых домов

Автор законопроекта «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах» Наталья Костенко сказала, что не все гостевые дома в Краснодарском крае смогут легализовать работу. По её словам, около 1000 гостевых домов останутся «за бортом».

Основным требованием к постройкам на землях ИЖС для легализации работы станет площадь. Она должна быть не более 1000 кв. м., а объем предоставляемых гостиничных услуг — не более 15 номеров. 

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в регионе на землях ИЖС работают 5 тыс. гостевых домов вместимостью до 15 номеров и 1 тыс. домов — свыше этого предела. Больше всего таких объектов в Геленджике — 2522, Анапе — 934, Ейском районе — 881, г. Сочи —  673 и Туапсинском районе — 317 объектов.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму в июле. После принятия эксперимента он начнет действовать в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян рассказал Юга.ру, что закона есть свои плюсы и минусы. Теперь проживание в гостевых домах станет дороже, зато туристы смогут официально предъявить претензии его хозяину в случае предоставления некачественных услуг.

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