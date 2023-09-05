Больше тысячи гостевых домов на Кубани не смогут легализовать работу после принятия нового закона
Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко прокомментировала законопроект по легализации гостевых домов
Автор законопроекта «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах» Наталья Костенко сказала, что не все гостевые дома в Краснодарском крае смогут легализовать работу. По её словам, около 1000 гостевых домов останутся «за бортом».
Основным требованием к постройкам на землях ИЖС для легализации работы станет площадь. Она должна быть не более 1000 кв. м., а объем предоставляемых гостиничных услуг — не более 15 номеров.
По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в регионе на землях ИЖС работают 5 тыс. гостевых домов вместимостью до 15 номеров и 1 тыс. домов — свыше этого предела. Больше всего таких объектов в Геленджике — 2522, Анапе — 934, Ейском районе — 881, г. Сочи — 673 и Туапсинском районе — 317 объектов.
Напомним, законопроект внесли в Госдуму в июле. После принятия эксперимента он начнет действовать в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.
Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян рассказал Юга.ру, что закона есть свои плюсы и минусы. Теперь проживание в гостевых домах станет дороже, зато туристы смогут официально предъявить претензии его хозяину в случае предоставления некачественных услуг.