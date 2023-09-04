22 уличных театра выступили на фестивале «Белая река» в Белореченске

3 сентября в Белореченске при поддержке ЕвроХима прошел всероссийский фестиваль уличных театров и любительских творческих коллективов «Белая река»

Фестиваль организовали в честь 161-й годовщины со дня образования станицы Белореченской и 46-летия предприятия ЕвроХим-БМУ. Мероприятие назвали в честь крупнейшей реки Белой, вдоль которой в 1862 году основали станицу Белореченскую.

В творческом празднике участвовали 22 театральных коллектива из Санкт-Петербурга, Москвы, Йошкар-Олы, Астрахани, Воронежа и других городов России. Спектакли проходили на четырех площадках Белореченска, где экспертное жюри оценивало конкурсные номера.

После церемонии награждения на торжественном гала-концерте коллективы представили свои лучшие творческие номера.

Лауреатом фестиваля «Белая река» стал уличный театр «Чудо» из Астрахани. Первое место занял «Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского» из Воронежа, второе — театр танца 10 th Avenue из Ставрополя, третье — Народный мим-театр «Аля-Прима» из Белореченска.

Приз зрительских симпатий получили новороссийский «Живой театр», Курский государственный театр кукол, Первый невинномысский промышленный театр и краснодарский Radiance.