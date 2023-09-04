22 уличных театра выступили на фестивале «Белая река» в Белореченске

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YESNQ Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

3 сентября в Белореченске при поддержке ЕвроХима прошел всероссийский фестиваль уличных театров и любительских творческих коллективов «Белая река»

Фестиваль организовали в честь 161-й годовщины со дня образования станицы Белореченской и 46-летия предприятия ЕвроХим-БМУ. Мероприятие назвали в честь крупнейшей реки Белой, вдоль которой в 1862 году основали станицу Белореченскую. 

В творческом празднике участвовали 22 театральных коллектива из Санкт-Петербурга, Москвы, Йошкар-Олы, Астрахани, Воронежа и других городов России. Спектакли проходили на четырех площадках Белореченска, где экспертное жюри оценивало конкурсные номера.

После церемонии награждения на торжественном гала-концерте коллективы представили свои лучшие творческие номера. 

Лауреатом фестиваля «Белая река» стал уличный театр «Чудо» из Астрахани. Первое место занял «Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского» из Воронежа, второе — театр танца 10 th Avenue из Ставрополя, третье — Народный мим-театр «Аля-Прима» из Белореченска.

Приз зрительских симпатий получили новороссийский «Живой театр», Курский государственный театр кукол, Первый невинномысский промышленный театр и краснодарский Radiance.

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Организатором и генеральным споносором проекта «Белореченск — столица уличных театров» выступил ЕвроХим. Компания реализует масштабные социальные проекты, объединяющие культурные мероприятия, промышленный туризм, поддержку музеев и ремесел в городах своего присутствия. 

«Фестиваль «Белая река» проходит в Белореченске второй год подряд под брендом «Белореченск — столица уличных театров». Фестиваль становится доброй традицией города, которая будет развиваться, а ЕвроХим будет ее всячески поддерживать», — отметил руководитель департамента по взаимодействию с регионами ЕвроХима Александр Шлычков.

Сколько стоит поставить спектакль, как театр выполняет «госзаказ» и нужна ли в творчестве самоцензура:

На праздничном концерте наградили лучших работников ЕвроХим-БМУ и юных художников-участников конкурса детского рисунка «Белая река». Их работы вошли в создание эксклюзивной детской раскраски, которая стала уникальным подарком для гостей праздника. Торжественный гала-концерт завершился пиротехническим шоу от двух краснодарских коллективов Краснодара — Radiance и «Адреналин-шоу».

  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Как писали Юга.ру, в Краснодаре состоится премьера спектакля по стихам Тарковского.

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