В Белореченске на День «ЕвроХима» впервые провели театральный фестиваль

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

В Белореченске состоялось совместное празднование Дня «ЕвроХима», 45-летия предприятия «ЕвроХим-БМУ» и 160-летия Белореченского района

Праздничные мероприятия продолжались в городе три дня. Главным событием стал фестиваль уличных театров «Белая река». Лучшие уличные коллективы посетили Белореченск, чтобы продемонстрировать свои постановки на нескольких площадках. Среди участников — «Пэжо Art Group», «АспектР» и «СоЛу» из Санкт-Петербурга и ростовский театр-улица «ЛаРамБла». Все жители и гости города смогли стать участниками и зрителями увлекательных представлений.

В рамках празднования состоялся торжественный гала-концерт чествования передовиков «ЕвроХим-БМУ» и других предприятий и учреждений Белореченского района. Отличившимся работникам вручили грамоты и благодарственные письма, ряд сотрудников «ЕвроХим-БМУ» получили почётные знаки Росхимпрофсоюза.

Кроме того, в честь объединённого праздника в городе открыли доску почёта, работали казачьи курени с традиционными кухнями, прошли сельскохозяйственная ярмарка, товарищеские футбольные матчи и концерт певицы МакSим.

Белореченский район Праздники

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