В Краснодаре начнут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа

Медики будут вести прием всех желающих в кабинетах на колесах. После осмотра и анкетирования, людям будет дана рекомендация для прививки от сезонного гриппа или же медотвод от процедуры.

Мобильные пункты вакцинации будут работать:

по будням с 9:00 до 18:00 — улица Красная, 122 (Главная городская площадь) и улица Красная, 35 (сквер имени Жукова);

улица Красная, 122 (Главная городская площадь) и улица Красная, 35 (сквер имени Жукова); в выходные с 9:00 до 17:00 — улица Трамвайная, 2 (парк «Солнечный остров») и улица Колхозная, 86 (парк «Чистяковская роща»).

Чтобы сделать прививку необходимо иметь с собой только паспорт. Вся процедура занимает в среднем 15 минут. Поставить вакцину можно и в бесплатной в поликлинике по месту жительства.