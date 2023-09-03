В Краснодаре начнут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа
В Краснодаре с 4 сентября начнут работать передвижные пункты вакцинации
Медики будут вести прием всех желающих в кабинетах на колесах. После осмотра и анкетирования, людям будет дана рекомендация для прививки от сезонного гриппа или же медотвод от процедуры.
Мобильные пункты вакцинации будут работать:
- по будням с 9:00 до 18:00 — улица Красная, 122 (Главная городская площадь) и улица Красная, 35 (сквер имени Жукова);
- в выходные с 9:00 до 17:00 — улица Трамвайная, 2 (парк «Солнечный остров») и улица Колхозная, 86 (парк «Чистяковская роща»).
Чтобы сделать прививку необходимо иметь с собой только паспорт. Вся процедура занимает в среднем 15 минут. Поставить вакцину можно и в бесплатной в поликлинике по месту жительства.
1 сентября, 09:14Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура
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