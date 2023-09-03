В Краснодаре начнут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре с 4 сентября начнут работать передвижные пункты вакцинации

Медики будут вести прием всех желающих в кабинетах на колесах. После осмотра и анкетирования, людям будет дана рекомендация для прививки от сезонного гриппа или же медотвод от процедуры.

Мобильные пункты вакцинации будут работать:

  • по будням с 9:00 до 18:00 улица Красная, 122 (Главная городская площадь) и улица Красная, 35 (сквер имени Жукова);
  • в выходные с 9:00 до 17:00улица Трамвайная, 2 (парк «Солнечный остров») и улица Колхозная, 86 (парк «Чистяковская роща»).

Чтобы сделать прививку необходимо иметь с собой только паспорт. Вся процедура занимает в среднем 15 минут. Поставить вакцину можно и в бесплатной в поликлинике по месту жительства.

Здоровье Краснодар

Новости

В Краснодаре начнут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа
ФК «Краснодар» обыграл московский «Спартак» и сохранил лидерство в РПЛ
В Сочи появится новый туристический маршрут
В Анапе стартовал фестиваль «Киношок». Можно будет бесплатно посмотреть кино
В Краснодаре открылась выставка «В штатном режиме» о местном водохранилище
В Краснодаре девушка выпала из маршрутки и получила травмы. Возбудили уголовное дело

Лента новостей

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура
1 сентября, 09:14
Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура
Пять причин съездить из Краснодара в Кисловодск
В Краснодаре 1 сентября заработает запрет на вывески на иностранных языках
31 августа, 18:35
В Краснодаре 1 сентября заработает запрет на вывески на иностранных языках
Барби, у нас отмена
31 августа, 16:34
Барби, у нас отмена
Фильм о самой известной кукле, возможно, не покажут в России

Реклама на сайте