В Краснодаре установили новый бронзовый памятник

Памятник инспекторам по охране и использованию земель торжественно открыли в Краснодаре

Пресс-служба краснодарской городской администрации сообщила, что мэр Евгений Наумов посетил торжественное открытие памятника, который установили на ул. Сормовской, 3.

Бронзовое изваяние весом около 300 кг олицетворяет фигуру государственного служащего в форменной одежде и бронзовым щитом у ног. Памятник стоит на постаменте из иранского мрамора. Впереди на нем укреплена табличка с надписью «Посвящается государственным инспекторам по использованию и охране земель».

Автором скульптуры стал сочинец Александр Бутаев, среди работ которого — памятник героям фильма «Бриллиантовая рука» в Сочи, который установили в августе 2010 года.