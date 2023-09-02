В Краснодаре установили новый бронзовый памятник
Памятник инспекторам по охране и использованию земель торжественно открыли в Краснодаре
Пресс-служба краснодарской городской администрации сообщила, что мэр Евгений Наумов посетил торжественное открытие памятника, который установили на ул. Сормовской, 3.
Бронзовое изваяние весом около 300 кг олицетворяет фигуру государственного служащего в форменной одежде и бронзовым щитом у ног. Памятник стоит на постаменте из иранского мрамора. Впереди на нем укреплена табличка с надписью «Посвящается государственным инспекторам по использованию и охране земель».
Автором скульптуры стал сочинец Александр Бутаев, среди работ которого — памятник героям фильма «Бриллиантовая рука» в Сочи, который установили в августе 2010 года.
В Краснодаре проголосовали за лучший памятник учительнице:
В августе в честь открытия обновленного стадиона «Динамо» в Краснодаре установили скульптуру первой кубанской олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной. А 1 июля на Офицерском бульваре открыли памятник Василию Лановому — советскому актеру, игравшему в «Войне и мире», «Офицерах» и «Алых парусах». Он находится на аллее на улице Офицерской между Рашпилевской и Дзержинского.