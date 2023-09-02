В Краснодаре установили новый бронзовый памятник

Краснодарский край

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  • Памятник инспекторам по использованию и охране земель, Краснодар, ул. Сормовская, 3 © Фото Станислава Телеховца с сайта администрации Краснодара krd.ru
    Памятник инспекторам по использованию и охране земель, Краснодар, ул. Сормовская, 3 © Фото Станислава Телеховца с сайта администрации Краснодара krd.ru

Памятник инспекторам по охране и использованию земель торжественно открыли в Краснодаре

Пресс-служба краснодарской городской администрации сообщила, что мэр Евгений Наумов посетил торжественное открытие памятника, который установили на ул. Сормовской, 3.

Бронзовое изваяние весом около 300 кг олицетворяет фигуру государственного служащего в форменной одежде и бронзовым щитом у ног. Памятник стоит на постаменте из иранского мрамора. Впереди на нем укреплена табличка с надписью «Посвящается государственным инспекторам по использованию и охране земель».

Автором скульптуры стал сочинец Александр Бутаев, среди работ которого — памятник героям фильма «Бриллиантовая рука» в Сочи, который установили в августе 2010 года.

В Краснодаре проголосовали за лучший памятник учительнице:

В августе в честь открытия обновленного стадиона «Динамо» в Краснодаре установили скульптуру первой кубанской олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной. А 1 июля на Офицерском бульваре открыли памятник Василию Лановому — советскому актеру, игравшему в «Войне и мире», «Офицерах» и «Алых парусах». Он находится на аллее на улице Офицерской между Рашпилевской и Дзержинского.

Евгений Наумов Краснодар Памятники

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