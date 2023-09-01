В Краснодаре открыли Центр водных видов спорта

Объект предназначен для студентов Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также представителей национальных и краевых сборных. Об этом сообщает администрация региона.

«Такой центр — прекрасный подарок студентам к первому сентября. Сегодня невозможно представить себе подготовку спортсменов и тренеров без современной и комфортной инфраструктуры», — рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В центре находятся:

25-метровый бассейн на восемь дорожек;

учебная аудитория;

спортивные залы;

лаборатория;

гостиничный блок на 50 двухместных номеров;

столовая.

«Помимо развития студенческого спорта и, прежде всего, водных видов, новый центр даст импульс для роста показателей в спорте высших достижений. Тренироваться здесь смогут и представители сборных команд», — отметил глава регионального минспорта Серафим Тимченко.