В Краснодаре открыли Центр водных видов спорта

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/705380/
    © Фото с сайта администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/705380/

В столице Кубани 1 сентября состоялось открытие Центра водных видов спорта

Объект предназначен для студентов Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также представителей национальных и краевых сборных. Об этом сообщает администрация региона.

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«Такой центр — прекрасный подарок студентам к первому сентября. Сегодня невозможно представить себе подготовку спортсменов и тренеров без современной и комфортной инфраструктуры», — рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В центре находятся:

  • 25-метровый бассейн на восемь дорожек;
  • учебная аудитория;
  • спортивные залы;
  • лаборатория;
  • гостиничный блок на 50 двухместных номеров;
  • столовая.

«Помимо развития студенческого спорта и, прежде всего, водных видов, новый центр даст импульс для роста показателей в спорте высших достижений. Тренироваться здесь смогут и представители сборных команд», — отметил глава регионального минспорта Серафим Тимченко.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на месте 20-летнего недостроя в ЮМР появится спортивный объект для школьников.

Водные виды спорта Краснодар Министерство спорта РФ Спорт Студенты

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