В Краснодаре открыли Центр водных видов спорта
В столице Кубани 1 сентября состоялось открытие Центра водных видов спорта
Объект предназначен для студентов Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также представителей национальных и краевых сборных. Об этом сообщает администрация региона.
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«Такой центр — прекрасный подарок студентам к первому сентября. Сегодня невозможно представить себе подготовку спортсменов и тренеров без современной и комфортной инфраструктуры», — рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
В центре находятся:
- 25-метровый бассейн на восемь дорожек;
- учебная аудитория;
- спортивные залы;
- лаборатория;
- гостиничный блок на 50 двухместных номеров;
- столовая.
«Помимо развития студенческого спорта и, прежде всего, водных видов, новый центр даст импульс для роста показателей в спорте высших достижений. Тренироваться здесь смогут и представители сборных команд», — отметил глава регионального минспорта Серафим Тимченко.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на месте 20-летнего недостроя в ЮМР появится спортивный объект для школьников.