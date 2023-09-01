За лето студенты подали около 1000 заявок на образовательный кредит с господдержкой в РНКБ

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с июля принял около 1000 заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%

Банк уже заключил более 400 договоров на оформление образовательных кредитов на сумму свыше 160 млн рублей.

В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли:

  • Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;
  • Севастопольский государственный университет;
  • Санкт-Петербургское ГПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева»;
  • Кубанский государственный университет;
  • Кубанский государственный Аграрный университет имени И.Т. Трубилина.

Кто может взять образовательный кредит?

Каждый студент может самостоятельно оплатить обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Кредит на эти цели предоставляют банки по госпрограмме под 3% годовых в рамках постановления Правительства РФ «О государственной поддержке образовательного кредитования» от 15.09.2020 № 1448.

Оформить кредит может любой учащийся в возрасте от 14 лет, заключивший с высшим или средним учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. 

Сумма кредита — от 10 тыс. до 5 млн рублей, но не выше стоимости обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы (один семестр, год или всё обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в т.ч. дистанционная).

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В чем особенность такого кредита?

Ставку 3% годовых субсидирует государство, а льготный период погашения кредита действует не только на весь срок обучения, но и на следующие 9 месяцев после него.

На протяжении этого периода студент может не погашать основной долг, оплачивая только проценты по кредиту — 40% в первый год, 60% во второй год и в полном объеме с третьего года.

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