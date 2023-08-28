В Краснодаре пройдет лекция «Античность. Что это было»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском в арт-салоне «Аврора» 2 сентября состоится лекция «Античность. Что это было»

Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о формировании пластического языка, изменившего мир, философии, истории и политике.

Античность — термин, означающий греко-римскую древность и особый вид искусства, относящийся к ранним историческим периодам. Принято считать период от 24 века до нашей эры до 5 века нашей эры. В античном мире достигли расцвета все сферы культуры — образование, наука, литература, искусство. Творчество античных авторов имело гуманистический характер, в его центре был человек, его физическая и духовная жизнь.

Стоимость 1000 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Арт-салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.

Как писали Юга.ру, творческая площадка «Артель» 22 сентября откроет концертный сезон программой «Пуччини. Пучина страстей». Состоится выступление пианистки Евгении Шинкаревой и певицы Марины Мустаевой. Прозвучат арии из самых известных опер Джакомо Пуччини.

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В Краснодаре пройдет лекция «Античность. Что это было»
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