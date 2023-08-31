В Ростовской области создали Совет по улучшению жизни женщин. Его возглавил мужчина

В Ростовской области создали совет по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Постановление об этом подписал губернатор Василий Голубев.

Возглавил совет заместитель губернатора Андрей Пучков. Также в Совет вошли областные министры, их заместители и общественники. Назначение Пучкова на такую должность раскритиковала депутат Госдумы Нина Останина, сообщает «Лента.ру».

«По большому счету мне все равно, кто возглавляет такой совет. Хотя более понятно, когда совет, отстаивающий интересы женщин, возглавляет женщина», — сказала Останина.

Депутат отметила, что главное для нее — чем будет заниматься совет. Останина добавила, что не видит смысла в подобных организациях, пока они не покажут цели и задачи.

Отметим, ростовский совет создан в рамках национальной стратегии действий в интересах женщин, которую утвердил в январе 2023 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее Юга.ру писали, что 47% жителей Краснодарского края не замечают гендерной дискриминации на работе. При этом женщины замечают осознанную или неосознанную гендерную дискриминацию чаще, чем мужчины.