В Ростовской области создали Совет по улучшению жизни женщин. Его возглавил мужчина

Ростовская область

Распечатать

  • Законодательное собрание Ростовской области © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Законодательное собрание Ростовской области © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Вице-губернатор Ростовской области возглавил Совет по улучшению жизни женщин

В Ростовской области создали совет по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Постановление об этом подписал губернатор Василий Голубев. 

Возглавил совет заместитель губернатора Андрей Пучков. Также в Совет вошли областные министры, их заместители и общественники. Назначение Пучкова на такую должность раскритиковала депутат Госдумы Нина Останина, сообщает «Лента.ру».

«По большому счету мне все равно, кто возглавляет такой совет. Хотя более понятно, когда совет, отстаивающий интересы женщин, возглавляет женщина», — сказала Останина.

Депутат отметила, что главное для нее — чем будет заниматься совет. Останина добавила, что не видит смысла в подобных организациях, пока они не покажут цели и задачи. 

Отметим, ростовский совет создан в рамках национальной стратегии действий в интересах женщин, которую утвердил в январе 2023 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 

Ранее Юга.ру писали, что 47% жителей Краснодарского края не замечают гендерной дискриминации на работе. При этом женщины замечают осознанную или неосознанную гендерную дискриминацию чаще, чем мужчины.

Ростов-на-Дону Советы

Новости

В Краснодаре состоится театрализованный концерт при свечах «Письма полярного круга»
В поездах из Адлера и Новороссийска появятся новые современные вагоны
В парке «Краснодар» бесплатно покажут оперное шоу
В Ростовской области создали Совет по улучшению жизни женщин. Его возглавил мужчина
В Краснодаре 1 сентября заработает запрет на вывески на иностранных языках
В Краснодаре выбрали подрядчика на строительство приюта для животных

Лента новостей

В Краснодаре открылся первый Rostic's
Вчера, 13:11
В Краснодаре открылся первый Rostic's
Под новый бренд перейдут не все точки KFC
Хатико, Чижик-Пыжик и панда из космоса
Сегодня, 13:18
Хатико, Чижик-Пыжик и панда из космоса
Рассказываем, что посмотреть в кино с 31 августа
Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение
Вчера, 11:27
Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение
Рассказываем, как помочь

Реклама на сайте