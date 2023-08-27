Мужчины, феминизм и психотерапия. В Краснодаре пройдет концерт женщин-комиков

Краснодарский край

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  • Яся Тринадцатко © Скриншот видео с YouTube-канала «Stand-Up Club #1»
    Яся Тринадцатко © Скриншот видео с YouTube-канала «Stand-Up Club #1»

В краснодарском Дворце культуры железнодорожников 9 сентября состоится концерт женщин-комиков

В нём участвуют три девушки со своим лучшим материалом. Комикессы Вера Котельникова, Яся Тринадцатко и Лиза Варвара Аранова расскажут шутки как про мужчин, феминизм и психотерапию, так и про глобализацию, энтропию и многое другое.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 до 2600 рублей. Купить можно по ссылке. Возрастное ограничение 18+.

Как писали Юга.ру, творческая площадка «Артель» 22 сентября откроет концертный сезон программой «Пуччини. Пучина страстей». Состоится выступление пианистки Евгении Шинкаревой и певицы Марины Мустаевой. Прозвучат арии из самых известных опер Джакомо Пуччини.

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