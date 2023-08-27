Мужчины, феминизм и психотерапия. В Краснодаре пройдет концерт женщин-комиков
В краснодарском Дворце культуры железнодорожников 9 сентября состоится концерт женщин-комиков
В нём участвуют три девушки со своим лучшим материалом. Комикессы Вера Котельникова, Яся Тринадцатко и Лиза Варвара Аранова расскажут шутки как про мужчин, феминизм и психотерапию, так и про глобализацию, энтропию и многое другое.
Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 до 2600 рублей. Купить можно по ссылке. Возрастное ограничение 18+.
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