В Краснодаре 1 сентября на экранах города покажут выставку рисунков

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре 1 сентября на экранах общественного транспорта МУП «КТТУ» покажут выставку детских рисунков

Авторами стали воспитанники муниципальных учреждений культуры, которые подали заявки на участие в конкурсе «Будущее Краснодара — это мы». Для трансляции отобрали 20 лучших картин.

Выставка проводится в рамках виртуального проекта детского художественного творчества «Мир глазами детей» и приурочена к празднованию Дня знаний и Международного дня мира. Увидеть работы можно будет до 15 сентября.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 31 августа откроется выставка «Истории Краснодара». Можно будет увидеть портреты жителей, природу, архитектуру центра и другие сюжеты в акварели, карандаше, пастели, коллаже и смешанной технике.

Афиша Выставки Дети Искусство Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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В Краснодаре 1 сентября на экранах города покажут выставку рисунков
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