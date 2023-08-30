В Краснодаре пройдет выставка акварелей, посвященная городу

Можно будет увидеть портреты жителей, природу, архитектуру центра и другие сюжеты в акварели, карандаше, пастели, коллаже и смешанной технике. Представлено 107 работ. Среди авторов — Ольга Каленская, Виктория Метелица, Валерия Ренне, Светлана Егудина, Надежда Томишинец, Константин Ре и другие.

Открытие выставки состоится 31 августа в 19:00, в этот день вход свободный. Экспозиция будет доступна до 1 октября по адресу улица Красная, 13. Стоимость посещения 250 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале работает персональная экспозиция Дмитрия Сеника «Фотосинтез». Посетители увидят более 30 цветных работ в необычном стиле.