Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

«Мы прошли множество курсов терапии, сейчас физически Артур не отстает от сверстников. Он ходит в детский сад и очень хочет общаться с другими детьми. Артур — доброжелательный и открытый ребенок, но поговорить с детьми, ответить им пока не может», — поделилась мама Артура Юлия Репкина.



Специалисты краснодарского реабилитационного центра «БлагоДар» считают, что основы для запуска речи у мальчика сформированы, но необходимо продолжать лечение.



«Артур болен с рождения. Наблюдается с диагнозом: синдром Дауна, задержка психо-речевого развития, расстройство экспрессивной речи при моторной алалии . Актуальными задачами предстоящего курса абилитации являются: улучшение мышечного тонуса, в том числе речедвигательного аппарата; развитие крупной и мелкой моторики; формирование нейрофизиологических основ для появления начальных речевых навыков», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.



Мама воспитывает детей одна. Ей сложно собрать необходимую сумму на лечение, так как семья живет только на выплаты и пособия. На курсовое лечение требуется 163 152 руб .

Как помочь Артуру?