Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Артура Захаряна, предоставлено Русфондом
    © Фото Артура Захаряна, предоставлено Русфондом

Русфонд начал сбор средств на курсовое лечение ребенку с синдромом Дауна из Динского района

Артур — четвертый ребенок в семье. Когда он родился, врачи заподозрили синдром Дауна. Позже генетический анализ это подтвердил. Мальчик немного отставал в развитии, но встал, начал ходить и пытался бегать.

В Краснодарском крае 10-летнему Денису Клочкову необходимы слуховые аппараты:

«Мы прошли множество курсов терапии, сейчас физически Артур не отстает от сверстников. Он ходит в детский сад и очень хочет общаться с другими детьми. Артур — доброжелательный и открытый ребенок, но поговорить с детьми, ответить им пока не может», — поделилась мама Артура Юлия Репкина. 

Специалисты краснодарского реабилитационного центра «БлагоДар» считают, что основы для запуска речи у мальчика сформированы, но необходимо продолжать лечение.

«Артур болен с рождения. Наблюдается с диагнозом: синдром Дауна, задержка психо-речевого развития, расстройство экспрессивной речи при моторной алалии. Актуальными задачами предстоящего курса абилитации являются: улучшение мышечного тонуса, в том числе речедвигательного аппарата; развитие крупной и мелкой моторики; формирование нейрофизиологических основ для появления начальных речевых навыков», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.

Мама воспитывает детей одна. Ей сложно собрать необходимую сумму на лечение, так как семья живет только на выплаты и пособия. На курсовое лечение требуется 163 152 руб.

Как помочь Артуру?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • отправить пожертвование с карты Сбербанка через систему «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Артура Захаряна);
  • с телефона через систему быстрых платежей;
  • через приложение «Русфонда» (можно скачать приложение для айфона и андроида);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Артура Захаряна. НДС не облагается.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Динской район Здоровье Русфонд

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