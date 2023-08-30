Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
Русфонд начал сбор средств на курсовое лечение ребенку с синдромом Дауна из Динского района
Артур — четвертый ребенок в семье. Когда он родился, врачи заподозрили синдром Дауна. Позже генетический анализ это подтвердил. Мальчик немного отставал в развитии, но встал, начал ходить и пытался бегать.
В Краснодарском крае 10-летнему Денису Клочкову необходимы слуховые аппараты:
«Мы прошли множество курсов терапии, сейчас физически Артур не отстает от сверстников. Он ходит в детский сад и очень хочет общаться с другими детьми. Артур — доброжелательный и открытый ребенок, но поговорить с детьми, ответить им пока не может», — поделилась мама Артура Юлия Репкина.
Специалисты краснодарского реабилитационного центра «БлагоДар» считают, что основы для запуска речи у мальчика сформированы, но необходимо продолжать лечение.
«Артур болен с рождения. Наблюдается с диагнозом: синдром Дауна, задержка психо-речевого развития, расстройство экспрессивной речи при моторной алалии. Актуальными задачами предстоящего курса абилитации являются: улучшение мышечного тонуса, в том числе речедвигательного аппарата; развитие крупной и мелкой моторики; формирование нейрофизиологических основ для появления начальных речевых навыков», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.
Мама воспитывает детей одна. Ей сложно собрать необходимую сумму на лечение, так как семья живет только на выплаты и пособия. На курсовое лечение требуется 163 152 руб.
Как помочь Артуру?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- отправить пожертвование с карты Сбербанка через систему «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Артура Захаряна);
- с телефона через систему быстрых платежей;
- через приложение «Русфонда» (можно скачать приложение для айфона и андроида);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Артура Захаряна. НДС не облагается.