Краснодар вошел в число самых дорогих городов по стоимости обслуживания автомобиля — аналитики

Краснодар вошел в топ-3 рейтинга по стоимости обслуживания автомобиля в России

Аналитики международной сети автосервисов Fit Service провели исследование стоимости обслуживания автомобилей в городах России.

На втором месте расположился Краснодар. Обслуживание авто в кубанской столице обходится в среднем в 10 тыс. 362 рубля. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Там средний чек составляет 10 тыс. 233 рубля.

«На среднюю стоимость обслуживания автомобиля в конкретном городе влияет множество факторов. Краснодар попал в число лидеров по стоимости обслуживания из-за своего расположения. Здесь высокий автомобильный трафик. В регион едут отдыхать на машине со всей страны и, если на месте случается поломка, то требуется срочный ремонт. Поэтому средние чеки в Краснодаре такие высокие», — сказала директор сети автосервисов Татьяна Овчинникова.

Отметим, рейтинг построен на основе более 320 тыс. заказов за первое полугодие 2023 года с более 300 станций сети по России. В исследование вошли данные со станций из 16 городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Уфы, Омска, Краснодара, Волгограда, Перми.

Ранее Юга.ру писали, что в городах Краснодарского края такси подорожало из-за цен на машины и их ремонт.