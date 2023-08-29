В Белореченске открылась выставка в честь ЕвроХим-БМУ
Ко Дню ЕвроХима в Белореченском краеведческом музее заработала выставка, посвященная строительству и развитию градообразующего предприятия ЕвроХим-БМУ
На торжественном открытии присутствовали глава Белореченска Александр Абрамов, исполнительный директор ЕвроХим-БМУ Александр Сидельников и руководители предприятия.
Сотрудники музея провели для гостей обзорную экскурсию по выставочному залу и рассказали историю возникновения производителя минеральных удобрений в Краснодарском крае. На выставке были представлены различные экспонаты, сохранившиеся с начала строительства химического завода: первый аппарат связи, исторические справки и газеты, а также первые награды предприятия.
«Мы ежегодно формируем исторический уголок о гиганте химической промышленности 70-х годов. Краснодарский химический завод, именуемый теперь ЕвроХим-БМУ, стал катализатором интенсивного развития Белореченского района, его инфраструктуры. Градообразующее предприятие — часть нашей истории, поэтому мы с удовольствием рассказываем посетителям о нем», — рассказала руководитель белореченского музея Наталья Пугачева.
Ранее, в преддверии Дня ЕвроХима, для жителей Белореченского района организовали бесплатные автобусные экскурсии «От станицы до города».