В Белореченске открылась выставка в честь ЕвроХим-БМУ

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Ко Дню ЕвроХима в Белореченском краеведческом музее заработала выставка, посвященная строительству и развитию градообразующего предприятия ЕвроХим-БМУ

На торжественном открытии присутствовали глава Белореченска Александр Абрамов, исполнительный директор ЕвроХим-БМУ Александр Сидельников и руководители предприятия.

Сотрудники музея провели для гостей обзорную экскурсию по выставочному залу и рассказали историю возникновения производителя минеральных удобрений в Краснодарском крае. На выставке были представлены различные экспонаты, сохранившиеся с начала строительства химического завода: первый аппарат связи, исторические справки и газеты, а также первые награды предприятия. 

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«Мы ежегодно формируем исторический уголок о гиганте химической промышленности 70-х годов. Краснодарский химический завод, именуемый теперь ЕвроХим-БМУ, стал катализатором интенсивного развития Белореченского района, его инфраструктуры. Градообразующее предприятие — часть нашей истории, поэтому мы с удовольствием рассказываем посетителям о нем», — рассказала руководитель белореченского музея Наталья Пугачева.

Ранее, в преддверии Дня ЕвроХима, для жителей Белореченского района организовали бесплатные автобусные экскурсии «От станицы до города».

Белореченский район Выставки ЕвроХим Музеи

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