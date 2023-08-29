В Белореченске открылась выставка в честь ЕвроХим-БМУ

Сотрудники музея провели для гостей обзорную экскурсию по выставочному залу и рассказали историю возникновения производителя минеральных удобрений в Краснодарском крае. На выставке были представлены различные экспонаты, сохранившиеся с начала строительства химического завода: первый аппарат связи, исторические справки и газеты, а также первые награды предприятия.