В Краснодаре пройдет абстрактная выставка «Фотосинтез»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 29 августа откроется персональная экспозиция Дмитрия Сеника «Фотосинтез»

Посетители увидят более 30 цветных работ в необычном стиле. Как рассказали в пресс-службе выставочного зала, для создания абстрактных изображений Дмитрий использовал два случайно выбранных снимка, сделанных в городской среде, — отражения, тени или архитектурные детали. Обработка велась за счет наложения цветов и сдвигов, которые носили интуитивный характер. В некоторых случаях использовался только один снимок, который складывался, как оригами.

«Я начал работу над цветной серией в 2019 году. На тот момент казалось, что в черно-белой фотографии уже начал повторяться и хотелось придумать что-то новое. За несколько лет было создано порядка 600 изображений, однако лишь небольшой процент оказался достоин печати», — рассказал автор.

Выставка будет работать до 3 сентября по адресу улица Рашпилевская, 32.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре доступна экспозиция «Яблочный Спас». Представлено около тысячи работ нескольких сотен авторов из 44 муниципальных образований региона.

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В Краснодаре пройдет абстрактная выставка «Фотосинтез»
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