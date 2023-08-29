В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с командой Нижнего Новгорода
В Краснодаре можно бесплатно посмотреть игру ФК «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород»
ФК «Краснодар» 29 августа в 19:30 сыграет с командой «Пари Нижний Новгород». Матч пройдет в рамках 3-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России.
Как и предыдущие игры, матч будут транслировать в Краснодаре. Показ пройдет в амфитеатре парка «Краснодар», вход свободный.
Также 29 августа сыграют «Рубин» с «Уралом», «Факел» и «Оренбург», «Спартак» против «Динамо».
Напомним, краснодарский футболист Магомед-Шапи Сулейманов отправится в греческий «Арис».
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 12 августа открыли стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет.
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