В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с командой Нижнего Новгорода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре можно бесплатно посмотреть игру ФК «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород»

ФК «Краснодар» 29 августа в 19:30 сыграет с командой «Пари Нижний Новгород». Матч пройдет в рамках 3-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России.

Как и предыдущие игры, матч будут транслировать в Краснодаре. Показ пройдет в амфитеатре парка «Краснодар», вход свободный.

Также 29 августа сыграют «Рубин» с «Уралом», «Факел» и «Оренбург», «Спартак» против «Динамо».

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Напомним, краснодарский футболист Магомед-Шапи Сулейманов отправится в греческий «Арис».

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 12 августа открыли стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет.

Краснодар парк «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

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В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с командой Нижнего Новгорода
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