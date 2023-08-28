В Краснодаре пройдет фестиваль здорового образа жизни

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 9 по 30 сентября в Краснодаре во второй раз состоится фестиваль «Энергия Юга»

Мероприятия организует банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ. Главная задача фестиваля — создать комфортное пространство для всех, кто выбирает здоровый образ жизни и всестороннее развитие.

«Энергия Юга» пройдет в офлайн формате в трех южных городах: Краснодаре, Симферополе и Севастополе. Жители других регионов смогут принять участие онлайн.

С подробной программой фестиваля и деталями мероприятий участники смогут ознакомиться после обязательной регистрации на сайте с 9 сентября 2023 года.

На протяжении трех недель всем желающим будут доступны ежедневные бесплатные тренировки, творческие занятия, литературные чтения, мастер-классы по экологии, а также лекции о правильном питании. За участие в каждой активности присуждаются баллы, которые можно обменять на ценные подарки: годовую фитнес-карту, билеты на концерт, спортивный велосипед и другие призы.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в четырех городских проектах по ключевым направлениям: спорт, здоровье, саморазвитие и экология. Например, проверить себя на прочность в онлайн-челлендже «Энергия спорта», подсчитывая количество пройденных шагов, или в экозабеге «Чистая энергия» со сбором мусора. Также можно поддержать популяризацию программы донорства через инициативу «Поделись своей энергией», погрузиться в историю города с онлайн-гидом или освоить навыки финансовой грамотности в рамках специального проекта «Энергия города».

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«Наш социально-образовательный проект успешно дебютировал в 2022 году: около 5000 человек получили свободный доступ к бесплатным спортивным занятиям и полезной информации о здоровом образе жизни в интерактивных лекториях. Символично, что программа рассчитана на 21 день: это минимальный срок формирования новых здоровых привычек. Мы рады, что инициатива популяризации здорового образа жизни нашла живой отклик у горожан. Уверены, что в этот раз еще больше людей благодаря нашему фестивалю научатся заботе о себе и окружающей среде», — отмечает вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.

  • © Фото пресс-службы банка РНКБ
    © Фото пресс-службы банка РНКБ
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