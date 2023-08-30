В «Агрокомплексе» появились крафтовые сыры качотта и скаморца

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YESJ4 Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва запустил производство крафтовых сыров на заводе «Сыры Кубани»

Благодаря инвестициям в 4 млн рублей предприятие увеличило мощности переработки молока на 2 тонны и будет выпускать до 100 кг продукции в сутки.

Шесть наименований продукции — качотта классическая, с итальянскими травами, с трюфелем, в вине, скаморца и скаморца копченая — с августа продаются в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский» под брендом «Николаевские сыроварни». Сыры расфасованы по 200 и 400 граммов.

Подробнее о сырных новинках:
  • скаморца
    Этот сыр производят по оригинальному итальянскому рецепту. Он имеет форму груши и созревает не менее 30 дней в подвешенном состоянии, в процессе чего образуется тонкая корка. У сыра свежий молочный вкус, он легко плавится; 
  • скаморца копчёная
    Сыр с выраженным копчёным вкусом, считается деликатесом. Отлично подходит для сырных тарелок, хорошо сочетается как с пивом, так и с белым вином;
  • качотта
    Полутвердый сыр из свежего коровьего молока, приготовленный по итальянской рецептуре. С нежным сливочным вкусом и легким ореховым ароматом. Оставляет приятное послевкусие. Чем больше срок выдержки, тем более пряным становится вкус и насыщеннее цвет;
  • качотта с итальянскими травами
    Классический полутвердый сыр со сбалансированным вкусом и плотной текстурой с добавлением ароматных итальянских трав (тимьян, розмарин, базилик, орегано). Вкус нежный и сливочный. Отлично плавится, подходит для бутербродов, пиццы и пасты;
  • качотта с трюфелем
    Крафтовый сыр ручной работы из отборного молока. Полутвёрдый сыр с вкраплениями чёрного трюфеля;
  • качотта в вине
    Имеет нежный сливочный вкус с легким винным букетом, фиолетовый оттенок и тонкий аромат винограда. 
  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Читайте также:

«Обладая большими объемами высококачественного сырья, передовыми технологиями и оборудованием, наш завод может экспериментировать и создавать продукты по запросам самых взыскательных покупателей. Мы учли предпочтения сырных гурманов и запустили производство крафтовой продукции. Это ремесленные сыры малого формата, которые требуют особой тонкости технологических процессов, где роботы не могут заменить человеческую чуткость. Новые сыры сделаны заботливыми руками наших специалистов, их составы дополнены нотами трав, специй и вин, а вкусы яркие и запоминающиеся», — отметила директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич.

На предприятии сообщили, что с учетом появления культуры потребления крафтовых сыров и растущего спроса на них на отечественном рынке поддержка этого производства обещает большие перспективы развития.

Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Еда Продукты питания Промышленность Торговля

Новости

Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
В самолете Москва — Сочи бортпроводники реанимировали двухнедельного младенца
Площадь пожара в Геленджике за утро увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты
В Геленджике горят 30 га леса. Пожар тушат два вертолета, спасатели и добровольцы
В Краснодаре пройдет выставка акварелей, посвященная городу
В Краснодаре вновь пройдет «Точка маркет»

Лента новостей

В Краснодаре построили новый жилой район
Вчера, 14:21 Реклама
В Краснодаре построили новый жилой район
Где он находится и как выглядит?
В Краснодаре в пострадавшем от взрыва доме на улице Клинической восстановили крышу
Вчера, 10:31
В Краснодаре в пострадавшем от взрыва доме на улице Клинической восстановили крышу
В Краснодарском крае опасность пожаров
Вчера, 13:21
В Краснодарском крае опасность пожаров
Что делать людям в городе, на природе, на трассе

Реклама на сайте