В «Агрокомплексе» появились крафтовые сыры качотта и скаморца
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва запустил производство крафтовых сыров на заводе «Сыры Кубани»
Благодаря инвестициям в 4 млн рублей предприятие увеличило мощности переработки молока на 2 тонны и будет выпускать до 100 кг продукции в сутки.
Шесть наименований продукции — качотта классическая, с итальянскими травами, с трюфелем, в вине, скаморца и скаморца копченая — с августа продаются в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский» под брендом «Николаевские сыроварни». Сыры расфасованы по 200 и 400 граммов.
- скаморца
Этот сыр производят по оригинальному итальянскому рецепту. Он имеет форму груши и созревает не менее 30 дней в подвешенном состоянии, в процессе чего образуется тонкая корка. У сыра свежий молочный вкус, он легко плавится;
- скаморца копчёная
Сыр с выраженным копчёным вкусом, считается деликатесом. Отлично подходит для сырных тарелок, хорошо сочетается как с пивом, так и с белым вином;
- качотта
Полутвердый сыр из свежего коровьего молока, приготовленный по итальянской рецептуре. С нежным сливочным вкусом и легким ореховым ароматом. Оставляет приятное послевкусие. Чем больше срок выдержки, тем более пряным становится вкус и насыщеннее цвет;
- качотта с итальянскими травами
Классический полутвердый сыр со сбалансированным вкусом и плотной текстурой с добавлением ароматных итальянских трав (тимьян, розмарин, базилик, орегано). Вкус нежный и сливочный. Отлично плавится, подходит для бутербродов, пиццы и пасты;
- качотта с трюфелем
Крафтовый сыр ручной работы из отборного молока. Полутвёрдый сыр с вкраплениями чёрного трюфеля;
- качотта в вине
Имеет нежный сливочный вкус с легким винным букетом, фиолетовый оттенок и тонкий аромат винограда.
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«Обладая большими объемами высококачественного сырья, передовыми технологиями и оборудованием, наш завод может экспериментировать и создавать продукты по запросам самых взыскательных покупателей. Мы учли предпочтения сырных гурманов и запустили производство крафтовой продукции. Это ремесленные сыры малого формата, которые требуют особой тонкости технологических процессов, где роботы не могут заменить человеческую чуткость. Новые сыры сделаны заботливыми руками наших специалистов, их составы дополнены нотами трав, специй и вин, а вкусы яркие и запоминающиеся», — отметила директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич.
На предприятии сообщили, что с учетом появления культуры потребления крафтовых сыров и растущего спроса на них на отечественном рынке поддержка этого производства обещает большие перспективы развития.
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