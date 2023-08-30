В «Агрокомплексе» появились крафтовые сыры качотта и скаморца

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва запустил производство крафтовых сыров на заводе «Сыры Кубани»

Благодаря инвестициям в 4 млн рублей предприятие увеличило мощности переработки молока на 2 тонны и будет выпускать до 100 кг продукции в сутки.

Шесть наименований продукции — качотта классическая, с итальянскими травами, с трюфелем, в вине, скаморца и скаморца копченая — с августа продаются в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский» под брендом «Николаевские сыроварни». Сыры расфасованы по 200 и 400 граммов.