В Новороссийске пройдет фестиваль спорта SwimRun
В Новороссийске 9-10 сентября состоится фестиваль SwimRun
Спортивный праздник будет включать несколько видов соревнований по бегу и плаванию. 9 сентября будет заплыв на 1 км, 10 сентября — Swim Run спринт (1 км плавания + 5 км бега) и Swim Run (1 км плавания + 5 км бега + 1 км плавания + 5 км бега).
Подробности можно узнать по ссылке. Для участия необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, в селе Кривенковском Туапсинского района 3 сентября состоится ежегодный осенний велопробег. Любителям двухколесного транспорта предстоит проехать три дистанции: 3 км для детей 8-12 лет, 9 и 15 км на выбор всем остальным.
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