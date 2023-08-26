В Туапсинском районе пройдет велопробег для взрослых и детей
В селе Кривенковском Туапсинского района 3 сентября состоится ежегодный осенний велопробег
На старт могут выйти все желающие от 8 лет и старше. Несовершеннолетним участникам необходимо предоставить согласие от родителей.
Любителям двухколесного транспорта предстоит проехать три дистанции: 3 км для детей 8-12 лет, 9 и 15 км на выбор всем остальным. Маршрут проходит через лес, берег реки, сад, грунтовые дороги, несколько раз придётся преодолеть неглубокую реку.
Для участников пройдет лотерея с призами, а также фуршет на финише. Главный приз лотереи — велосипед.
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