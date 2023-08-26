В Туапсинском районе пройдет велопробег для взрослых и детей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

В селе Кривенковском Туапсинского района 3 сентября состоится ежегодный осенний велопробег

На старт могут выйти все желающие от 8 лет и старше. Несовершеннолетним участникам необходимо предоставить согласие от родителей.

Любителям двухколесного транспорта предстоит проехать три дистанции: 3 км для детей 8-12 лет, 9 и 15 км на выбор всем остальным. Маршрут проходит через лес, берег реки, сад, грунтовые дороги, несколько раз придётся преодолеть неглубокую реку.

Для участников пройдет лотерея с призами, а также фуршет на финише. Главный приз лотереи — велосипед.

Как писали Юга.ру, в Сочи в 2025 году планируют открыть теннисную академию имени Елены Весниной.

Афиша Велоспорт отдых Развлечения Туапсинский район

Новости

Учителям Краснодарского края повысят зарплату на 5 тыс. рублей
В Туапсинском районе пройдет велопробег для взрослых и детей
В кинотеатрах России с 9 сентября будут показывать «Барби». Возможно, в Краснодаре тоже
В парке «Краснодар» на выходных бесплатно покажут мультфильмы и семейное кино
В Анапе благоустроят Ореховую рощу
Четыре футболиста ФК «Краснодар» вошли в состав сборной России

Лента новостей

«Очередное набивание карманов»
Вчера, 15:42
«Очередное набивание карманов»
Нужен ли Новороссийску курортный сбор и на что потратить деньги — мнения жителей
Безопасно купить или продать недвижимость
24 августа, 10:13 Реклама
Безопасно купить или продать недвижимость
В Краснодаре открылся Расчётный центр по сделкам с недвижимостью Фора‑Банка
Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта
24 августа, 11:29
Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта

Реклама на сайте