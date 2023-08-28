Фирма из Ставропольского края купила за один евро российские активы Heineken

Ставропольский край, Вся Россия

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  • © фото с сайта unsplash.com
    © фото с сайта unsplash.com

Компания «Арнест» из Ставропольского края приобрела активы голландского пивоваренного концерна Heineken за один евро

Фирма «Арнест» из Невинномысска купила 100% акций бизнеса Heineken в России за один евро. Об этом компания сообщила ТАСС.

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В компании рассказали, что сделка повлечет за собой убыток в размере 300 млн евро. К новым владельцам переходят все активы и семь пивоваренных российских заводов. Группа «Арнест» предоставила гарантии занятости 1,8 тыс. сотрудникам Heineken в России на ближайшие три года. Обратный выкуп сделкой не предусмотрен.

«Мы завершили наш выход из России, несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе с российского рынка. И хотя сделка заняла гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, тем не менее она обеспечивает существующий уровень благосостояния наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну», — приводит информагентство слова председателя правления Heineken.

«Арнест» — производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. Заводы группы компаний производят средства по уходу за волосами «Прелесть», освежители воздуха Symphony, а также инсектициды «Дихлофос» и Mosquitall.

Heineken заявила об уходе с российского рынка 28 марта 2022 года. Компания намерена прекратить производство в стране продукции под брендом Amstel спустя полгода после завершения сделки по продаже активов.

В Heineken отметили, что международные бренды компании не будут лицензированы в России. Исключение составит трехлетняя лицензия для нескольких региональных иностранных брендов для непрерывного ведения бизнеса и одобрения сделки.

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