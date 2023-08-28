Фирма из Ставропольского края купила за один евро российские активы Heineken
Компания «Арнест» из Ставропольского края приобрела активы голландского пивоваренного концерна Heineken за один евро
Фирма «Арнест» из Невинномысска купила 100% акций бизнеса Heineken в России за один евро. Об этом компания сообщила ТАСС.
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В компании рассказали, что сделка повлечет за собой убыток в размере 300 млн евро. К новым владельцам переходят все активы и семь пивоваренных российских заводов. Группа «Арнест» предоставила гарантии занятости 1,8 тыс. сотрудникам Heineken в России на ближайшие три года. Обратный выкуп сделкой не предусмотрен.
«Мы завершили наш выход из России, несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе с российского рынка. И хотя сделка заняла гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, тем не менее она обеспечивает существующий уровень благосостояния наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну», — приводит информагентство слова председателя правления Heineken.
«Арнест» — производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. Заводы группы компаний производят средства по уходу за волосами «Прелесть», освежители воздуха Symphony, а также инсектициды «Дихлофос» и Mosquitall.
Heineken заявила об уходе с российского рынка 28 марта 2022 года. Компания намерена прекратить производство в стране продукции под брендом Amstel спустя полгода после завершения сделки по продаже активов.
В Heineken отметили, что международные бренды компании не будут лицензированы в России. Исключение составит трехлетняя лицензия для нескольких региональных иностранных брендов для непрерывного ведения бизнеса и одобрения сделки.