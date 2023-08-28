Краснодарский край занял 15 место в рейтинге рынка труда — РИА Новости
Кубань оказалась на 15 месте в рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2022 года
РИА Новости составили рейтинг регионов по рынку труда за 2022 год. Авторы рейтинга оценили уровень социально-экономического развития, зарплаты и уровень безработицы в России. Краснодарский край занял 15 строчку с показателем 70,8.
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Самыми успешными регионами по рынку труда стали Москва и Санкт-Петербург с рейтинговыми баллами 97,9 и 95,2 из 100. Третье место занимает Московская область (86,6 баллов). На последней строчке — Ингушетия с показателем меньше 10.
Ростовская область заняла 21 позицию с рейтинговым показателем 68. Ставропольский край оказался на 45 месте (60,6), Крым — на 59 (55,6), а Адыгея — на 72 (48,3).
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