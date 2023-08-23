В Краснодаре состоится оперный концерт «Пуччини. Пучина страстей»

Состоится выступление пианистки Евгении Шинкаревой и певицы Марины Мустаевой. Прозвучат арии из самых известных опер Джакомо Пуччини.

«Мелодичность, эмоциональность и красивые вокальные партии погрузят зрителей в мир страсти, любви и драмы», — уверены организаторы.

Джакомо Пуччини — итальянский оперный композитор, органист и хормейстер, один из ярких представителей направления «веризм» в музыке. Среди самых известных его произведений значатся «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот».

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 1500 рублей, заказ по телефону +7 (918) 448-73-70. Творческая площадка «Артель» находится по адресу улица Ишунина, 6.

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