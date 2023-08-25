Краснодарца осудили на шесть лет за попытку поджечь военкомат

Житель Краснодара получил шесть лет колонии строгого режима по статье о терроризме

Суд вынес приговор по делу краснодарца, который пытался поджечь военкомат. Его обвинили в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В ночь на 25 сентября мужчина пытался поджечь военкомат Западного и Прикубанского округов на улице Яна Полуяна, 4/1. Он бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью.

Пожара не случилось, так как одна бутылка загорелась перед зданием, а другая не разбилась.

В итоге краснодарца признали виновным в покушении на акт терроризма и назначили наказание в виде шести лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Первые два года он проведет в тюрьме.

Ранее Юга.ру писали, что 46-летнего мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима за попытку поджечь здание ФСБ Краснодарского края.