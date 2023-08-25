В парке «Краснодар» на выходных бесплатно покажут мультфильмы и семейное кино

Краснодарский край

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  • Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» на выходных можно будет бесплатно посмотреть мультфильмы и две отечественные семейные ленты

26 августа с 9:00 до 19:00 будут показывать мультфильмы «Просто о важном. Про Миру и Гошу» от Натальи Ремиш. Это анимация об отношениях внутри семьи, направленная на эмоциональное развитие ребенка. В 20:00 начнется отечественная драматическая лента «Папы». Это четыре истории, которые объединяет тема силы отцовской любви.

27 августа с 9:00 до 18:00 можно будет посмотреть мультсериалы от канала СТС. В 19:00 стартует фильм «Артек. Большое путешествие». Не успев приехать в знаменитый лагерь, четверо ребят попадают в прошлое.

Вход на все сеансы свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжаются показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора». На выходных в двух локациях покажут ленту «Отряд Таганок» — экранизацию одноименной повести Мустая Карима.

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