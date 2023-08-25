В Краснодаре под открытым небом бесплатно покажут российский фильм

В Краснодаре продолжаются показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора»

25 августа всех желающих ждут на футбольной площадке по улице Бородинской, 137/2. Сначала пройдёт выступление битбоксера, а после покажут кино «Отряд Таганок». Это экранизация одноименной повести Мустая Карима. Действие разворачивается в живописном ауле Беркутный в Башкорстане в советские времена. Главным событием для местных жителей становится приезд передвижного кинотеатра. Вдохновлённые фильмом «Тимур и его команда» мальчишки создают отряд, чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет.

26 августа этот же фильм покажут на спортивной площадке по улице Героя Яцкова, 19, корпус 1. Откроет вечер певица Ула Диринг. Начало в 19:30, вход свободный.

Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» вечером 25 августа покажут прямую трансляцию матча быков против «Факела».