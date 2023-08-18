В Краснодаре откроется выставка «Яблочный Спас»

В экспозиции представлено около тысячи работ нескольких сотен авторов из 44 муниципальных образований Краснодарского края. Посетители увидят произведения, созданные в различных жанрах и направлениях: иконопись, живопись, фотография, традиционная вышивка, вязание, художественная обработка дерева (роспись по дереву, выжигание, резьба), обработка глины, плетение из природных материалов (соломы, рогозы, травы), тряпичная кукла, лоскутное шитьё, ручное ткачество и многое другое.

Проведение выставки приурочено к празднованию православного праздника Преображения Господня.

Экспозиция будет работать до 27 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Кубанском государственном университете Краснодара доступна выставка «Екатеринодар — Краснодар». Представлены работы современных авторов. Идея экспозиции — запечатлеть на художественных полотнах старые достопримечательности.