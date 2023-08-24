В Кисловодске выписали первый в России штраф за езду на электросамокате в пешеходной зоне

Ставропольский край, Вся Россия

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  • Самокаты © Фото Egor Myznik, unsplash.com
    Самокаты © Фото Egor Myznik, unsplash.com

На Курортном бульваре Кисловодска установили знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Нарушителей оштрафовали

В Кисловодске 23 августа на Курортном бульваре выписали первый в России штраф за езду на электросамокате на территории, где запретили использовать СИМ. Об этом мэр города Евгений Моисеев рассказал в своем телеграм-канале.

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«Большому количеству людей, особенно в высокий курортный сезон, представляет неудобство и даже опасность хаотичное передвижение такого вида транспорта на главном Курортном бульваре Кавминвод. Поэтому было принято решение ограничить движение и сделать наш бульвар максимально комфортным для пешеходов», — сообщил глава Кисловодска. 

По его словам, штраф 800 рублей выписали двум гостям курорта, которые не заметили знаки. 

Напомним, что 16 августа мэрия Сочи рассказала, что в городе определили 23 участка для введения запрета передвижения на СИМ. Это набережные, скверы, парки, улица Навагинская и территория Морского порта. Сейчас формируется список территорий, где планируют ввести дополнительные ограничения.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре планируют установить еще 80 умных видеокамер.

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В Кисловодске выписали первый в России штраф за езду на электросамокате в пешеходной зоне
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