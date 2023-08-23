В Краснодаре впервые выступит танцевальная группа DS Crew

DS Crew — коллектив из Перми с многолетним опытом работы и победами на многих площадках и чемпионатах. Фронтмен и хореограф — Дмитрий Ваганов. Победители второго сезона проекта «Новые танцы на ТНТ». Видео с их выступлений набирало и продолжает набирать миллионы просмотров.

В шоу пермская команда участвует второй раз. Впервые страна увидела DS Crew в октябре 2021 года, когда они вышли на сцену в черных костюмах и станцевали под хит «Странные танцы» группы «Технология». Тогда группе удалось дойти до полуфинала. В 2022-м команда вновь решила попытать счастье во втором сезоне танцевального шоу и выиграла его.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 1500-4500 рублей, купить можно по ссылке.