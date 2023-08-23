В Краснодаре впервые выступит танцевальная группа DS Crew

Краснодарский край

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  • Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Центральном концертном зале Краснодара 16 ноября состоится выступление танцевальной группы DS Crew

DS Crew — коллектив из Перми с многолетним опытом работы и победами на многих площадках и чемпионатах. Фронтмен и хореограф — Дмитрий Ваганов. Победители второго сезона проекта «Новые танцы на ТНТ». Видео с их выступлений набирало и продолжает набирать миллионы просмотров.

В шоу пермская команда участвует второй раз. Впервые страна увидела DS Crew в октябре 2021 года, когда они вышли на сцену в черных костюмах и станцевали под хит «Странные танцы» группы «Технология». Тогда группе удалось дойти до полуфинала. В 2022-м команда вновь решила попытать счастье во втором сезоне танцевального шоу и выиграла его.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 1500-4500 рублей, купить можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 7 сентября состоится инструментальное шоу InMusica. Идея проекта заключается в желании исполнять любимую музыку в оригинальных прочтениях.

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