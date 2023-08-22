На курорте «Роза Хутор» открылась выставка старинных резных наличников

Увидеть наличники из разных регионов страны можно в этнографическом комплексе «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор»

24 наличника конца XVIII — середины XX века знакомят посетителей выставки с культурой и бытом российских областей.

«Этнопарк «Моя Россия» был создан в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года. Здесь, на территории более трех га расположены 11 тематических зданий, иллюстрирующих историю, быт и культуру разных народов России. Есть и срубы Русского Заонежья, и Казанский кремль, и бурятский дацан, и уральский завод Демидовых. Новая экспозиция резных наличников — еще один шаг, который позволяет создать своеобразную связь между прошлым и будущим. Наличники на Руси были не просто украшением дома, а своеобразным концентратом смыслов, времен и эпох. Благодаря им можно глубже понять, чем жили, во что веровали наши предки», — рассказывает старший экскурсовод этнографического комплекса «Моя Россия» Евгения Белкина.

Экспонаты для выставки собирали у коллекционеров по всей стране в течение двух лет, еще год потребовался на их реставрацию. Мастера тщательно очищали наличники от старой краски, восстанавливали утраченные детали, шлифовали и, сверяясь с данными ученых и историков, подбирали краски.

«В течение года мы работали и с коллекционерами, и с музеями регионов, откуда прибыли наличники, и с представителями локальных сообществ, собирали информацию по крупинкам. Дело в том, что для наших предков, наличники считались своеобразным охранным символом дома. Благодаря им можно был понять весь уклад жизни, тем более, что на выставке представлены несколько наличников из мест, которые уже утрачены», — объясняет экскурсовод.

Ярко-зеленый наличник приехал из села Молога (Ярославская область), которое называют «Русской Атлантидой». Село затипили в 1935 году для расширения Рыбинского водохранилища. Его хозяин жил на реке, поэтому на наличнике представлено солнце из красных цветов, вокруг которого вьется волна. Такие орнаменты очень часто встречаются на домах, расположенных вдоль реки Волги.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Ярко-голубой наличник из Ивановской области украшен белоснежными ромашками. Хозяева этого дома не только жили на краю поля с цветами, но собирали их для изготовления лекарств.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Один из наличников прослужил всего два года — с 1941 по 1942. Это наличник радиста. Он находился на доме в селе Быково Раменского района Московской области, в котором во время Великой Отечественной войны шла подготовка диверсантов-подрывников. В верхней части наличника можно увидеть символы азбуки Морзе «Тире-точка-тире». Это было своеобразным тайным посланием для военных», — отмечает Евгения Белкина.

Один из самых поздних экспонатов необычной выставки — наличник из города Данилова. Он весь украшен вязью из колец — и не случайно. Таким образом его создатель приветствовал Олимпиаду 1980-го года. В этнографическом комплексе «Моя Россия» отмечают, что экспозицию будут пополнять и дальше. Сейчас для выставки реставрируют еще восемь старинных наличников.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Выставка наличников работает в этноцентре «Моя Россия» ежедневно с 10:00 до 21:00.