Краснодарцев приглашают на мастер-класс по шибари (18+)

В краснодарском пространстве MSpace 25 августа состоится мастер-класс по шибари

Занятие проведет профессионал веревочной практики Матвей Линч. К участию приглашаются как пары, так и одиночки, желающие освоить это древнее мастерство.

Шибари — японское искусство ограничения подвижности тела человека (бондажа). С помощью связывания достигается внутренняя концентрации на собственных ощущениях и эмоциях. Практика подчиняется определенным техническим и эстетическими принципам требует соблюдения техники безопасности.

Шибари восходит к техникам боевого связывания ходзё-дзюцу, возникшим в Японии в 15—16 веках, однако в качестве эстетико-эротической практики сформировалось только к середине 20 века. Шибари не имеет половых ограничений, однако всем участникам должно быть от 18 лет.

Начало в 20:00. Стоимость участия от 2000 рублей. Пространство MSpace находится по адресу улица Бабушкина, 210.

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