В нескольких школах Краснодарского края набрали больше 15 первых классов

В Краснодарском крае в школу пойдут почти 800 тысяч детей. В некоторых учреждениях сформировали более 15 первых классов

С 1 сентября 2023 года в общеобразовательных организациях Краснодарского края будут обучаться 780 тыс. школьников. В некоторых школах краевой столицы наберут более 15 первых классов, сообщил ТАСС.

Больше всего учащихся начальных классов в Краснодаре, Сочи и Анапе. В общей сложности на Кубани будут набраны более чем 3 тыс. первых классов. Количество первоклассников сохранится на уровне 2022-2023 учебного года и составит около 80 тыс. человек.

Всего в Краснодарском крае работают 1 252 школы на 650 тыс. мест. Для решения проблемы нехватки мест в 2023 году предусмотрено почти 18 млрд рублей. На эти деньги в крае будут строить школы.

Ранее Юга.ру рассказывали, как изменились цены на школьную одежду и канцтовары. Школьно-письменные принадлежности и подорожали за год на 6,5%, а обувь и спортивные костюмы наоборот подешевели.