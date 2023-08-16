В Краснодаре произведения великих композиторов исполнят в современной обработке

Выступит коллектив профессиональных музыкантов, которых объединяет стремление выйти за рамки классического звучания. Идея проекта заключается в желании исполнять любимую музыку в оригинальных прочтениях.

Прозвучат произведения Паганини, Баха, Вивальди, Циммера, Эйнауди, а также лучшие хиты Майкла Джексона, Justin Timberlake, Queen, Metallica, Coldplay, Beatles и других. В программе возможны изменения.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 700-2000 рублей. Купить можно по ссылке. Филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.

Как писали Юга.ру, в краснодарском доме творчества «Пространство и время» 19 августа состоится концерт «Монологи души». Под классическую музыку Шопена, Бетховена и Баха прозвучат известные театральные монологи Чехова, Шекспира и других драматургов.