В Краснодаре открылось пространство Авито для продажи автомобилей с пробегом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Авито запустил сервис по продаже автомобилей в офлайн-формате

В Краснодаре открылось первое офлайн-пространство Авито Аукциона. С помощью сервиса можно безопасно продавать автомобили с пробегом. Если раньше первые этапы сделки проходили онлайн, то теперь всё можно сделать при личном посещении, включая оценку и продажу.

В компании отметили, что в Краснодаре  растет интерес к сервису со стороны частных продавцов и профессиональных покупателей. Так, с января по июль текущего года количество лотов через Авито Аукцион выросло более чем в 3 раза, а количество выкупов увеличилось в 6 раз.

«Открытие нового офлайн-пространства станет дополнительной точкой входа в Аукцион, позволит пользователям узнать о возможностях проведения сделки и выставить на продажу свой автомобиль», — сказал Эдуард Ефремов, руководитель по развитию Авито Аукциона.

Авито Аукцион — это отдельный канал для продажи и выкупа автомобилей, где частный продавец сам выбирает покупателя. Принять участие в выкупе автомобилей с пробегом у частных продавцов через Аукцион могут только дилерские центры и профессиональные продавцы со статусом «Проверенный партнер». 

Ранее Юга.ру писали, что на Авито заработал раздел Премиум с объявлениями о продаже одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность.

Авито Автомобили Краснодар Торговля

Новости

В Краснодаре открылось пространство Авито для продажи автомобилей с пробегом
В Краснодаре под открытым небом можно посмотреть и обсудить фильм «Он и она»
В Туапсинском районе санаторий установил на пляже забор. Местные жители считают решение незаконным
Во время полета на рейсе Сочи – Москва у стюардессы произошел инсульт — SHOT
У «Ласточек» из Сочи в Гагру изменится расписание
В Краснодаре жители ЖК «Самолет» пожаловались на рабочих мигрантов

Лента новостей

Реклама на сайте