В Краснодаре открылось пространство Авито для продажи автомобилей с пробегом

В Краснодаре открылось первое офлайн-пространство Авито Аукциона. С помощью сервиса можно безопасно продавать автомобили с пробегом. Если раньше первые этапы сделки проходили онлайн, то теперь всё можно сделать при личном посещении, включая оценку и продажу.

В компании отметили, что в Краснодаре растет интерес к сервису со стороны частных продавцов и профессиональных покупателей. Так, с января по июль текущего года количество лотов через Авито Аукцион выросло более чем в 3 раза, а количество выкупов увеличилось в 6 раз.

«Открытие нового офлайн-пространства станет дополнительной точкой входа в Аукцион, позволит пользователям узнать о возможностях проведения сделки и выставить на продажу свой автомобиль», — сказал Эдуард Ефремов, руководитель по развитию Авито Аукциона.

Авито Аукцион — это отдельный канал для продажи и выкупа автомобилей, где частный продавец сам выбирает покупателя. Принять участие в выкупе автомобилей с пробегом у частных продавцов через Аукцион могут только дилерские центры и профессиональные продавцы со статусом «Проверенный партнер».

Ранее Юга.ру писали, что на Авито заработал раздел Премиум с объявлениями о продаже одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность.