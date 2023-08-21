В Краснодаре состоится премьера спектакля по стихам Тарковского

Постановку осуществил режиссер Артем Акатов. В основе спектакля лежат стихотворения Арсения Тарковского.

Арсений Тарковский — сын поэта, писателя, журналиста и общественного деятеля Александра Тарковского и отец режиссёра театра и кино, сценариста Андрея Тарковского. Долгое время был известен только как переводчик с восточных и европейских языков. Прославился поэт, когда ему было уже больше 50 лет.

Начало показов в 20:30. Стоимость билетов 700-2800 рублей. Купить можно по ссылке. Один театр находится по адресу улица Коммунаров 268, литер В (бизнес-центр «Кавказ»).

Как писали Юга.ру, в краснодарском Театре защитника Отечества в сентябре состоится премьера спектакля «Двенадцатая ночь». В основе лежит одноименная пьеса Уильяма Шекспира. Зрителям представят классическую комедию переодеваний в постановке режиссера Даниила Безносова.