В краснодарском Театре защитника Отечества новый сезон начнется с премьеры спектакля

Краснодарский край

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  • Театр Защитника Отечества © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Театр Защитника Отечества © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В краснодарском Театре защитника Отечества в сентябре состоится премьера спектакля «Двенадцатая ночь»

В основе лежит одноименная пьеса Уильяма Шекспира. Зрителям представят классическую комедию переодеваний в постановке режиссера Даниила Безносова.

В центре сюжета оказываются брат и сестра Себастьян и Виола, похожие друг на друга, как две капли воды. Они оказываются разлучены в кораблекрушении. Виола переодевается в мужской костюм и становится Цезарио. Но девушка влюблена в герцога Орсино, который, в свою очередь, неровно дышит к графине Оливии. Встретив Виолу, графиня влюбляется в неё, думая, что та мужчина. Розыгрыши, нелепые ситуации и романтика — вот сюжет комедии.

Премьерные показы пройдут 8 и 9 сентября. Начало в 18:30. Стоимость билетов 400 рублей, купить можно по ссылке. Театр защитника Отечества находится по адресу улица Красноармейская, 48.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы в сентябре состоится премьера спектакля «Бесприданница». В основе лежит одноименная пьеса Александра Островского.

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В краснодарском Театре защитника Отечества новый сезон начнется с премьеры спектакля
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