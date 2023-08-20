Флаг, баннер, выставка оружия. Как в Краснодаре отметят День флага России
Пресс-служба администрации Краснодара опубликовала план мероприятий, которые пройдут в городе 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации
Во вторник, 22 августа, жители и гости города смогут увидеть, как на Главной городской площади утром торжественно поднимут флаг РФ. Ансамбль «Родник» исполнит гимн России.
А в 11:00 там же, перед театром Драмы, желающие смогут поучаствовать лично в другой акции. Краснодарская краевая общественная организация патриотического, духовно-нравственного и спортивного воспитания «Юг Великий» собирается растянуть баннер «Сила V Единстве» в цветах триколора и георгиевской ленты.
«Матрёшки-боулинг» и «Окна России»:
Здесь же, на большом экране, смогут увидеть самих себя те, кто присылал свои фотографии с триколором в рамках патриотической акции телеканала «Краснодар».
В 17:00 в Чистяковской Роще начнется молодёжный фестиваль, пройдет выставка современного оружия и поисковых реликвий Выставочного зала Боевой Славы. Можно будет поиграть в настольные игры и напольные шахматы, научиться собирать, разбирать и заряжать автомат, плести маскировочные сети.
Здесь же планируют развернуть масштабное полотнище флага Российской Федерации размером 9 на 12 метров.
В этот же день, во вторник 22 августа в Краснодарском краевом выставочном зале откроется персональная экспозиция Николая Мотренко «Пока мы лиц не обрели». Представленные фотоработы созданы из природных материалов — камня, дерева, сухих листьев, воска. Экспозиция будет работать до 27 августа по адресу улица Рашпилевская, 32.
Кроме того, в 19:00 в ресторане Villa Verde покажут под открытым небом музыкальную мелодраму Жака Деми «Шербурские зонтики» с Катрин Денёв в главной роли. Фильм 1964 года получил главный приз Каннского кинофестиваля. Это первая звуковая лента, в которой нет ни одного разговорного диалога, все герои поют.