Флаг, баннер, выставка оружия. Как в Краснодаре отметят День флага России

Пресс-служба администрации Краснодара опубликовала план мероприятий, которые пройдут в городе 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации

Во вторник, 22 августа, жители и гости города смогут увидеть, как на Главной городской площади утром торжественно поднимут флаг РФ. Ансамбль «Родник» исполнит гимн России. А в 11:00 там же, перед театром Драмы, желающие смогут поучаствовать лично в другой акции. Краснодарская краевая общественная организация патриотического, духовно-нравственного и спортивного воспитания «Юг Великий» собирается растянуть баннер «Сила V Единстве» в цветах триколора и георгиевской ленты.

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Здесь же, на большом экране, смогут увидеть самих себя те, кто присылал свои фотографии с триколором в рамках патриотической акции телеканала «Краснодар».

В 17:00 в Чистяковской Роще начнется молодёжный фестиваль, пройдет выставка современного оружия и поисковых реликвий Выставочного зала Боевой Славы. Можно будет поиграть в настольные игры и напольные шахматы, научиться собирать, разбирать и заряжать автомат, плести маскировочные сети. Здесь же планируют развернуть масштабное полотнище флага Российской Федерации размером 9 на 12 метров.