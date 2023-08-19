В Краснодаре планируют установить еще 80 умных видеокамер
Всего в Краснодаре к системе «Безопасный город» подключены более тысячи камер
В Краснодаре планируют установить еще 80 видеокамер, подключенных к системе «Безопасный город». Об этом сообщает мэрия города.
«Думаю, что жители и гости краевой столицы могут быть спокойны, в случае необходимости спасатели Краснодара вовремя придут на помощь. Однако остаётся ещё ряд вопросов, над решением которых будем совместно работать — и край, и муниципалитет. Я говорю о возможности строительства пожарного депо в посёлке Берёзовый», — рассказал министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков.
По данным администрации города, сегодня в Краснодаре к системе «Безопасный город» подключены более тысячи камер. С начала года в краевой столице установили 60 камер.
«Продолжим совершенствовать подготовку наших спасателей. Для этого недавно на тренировочной базе в станице Старокорсунской установили современную теплодымокамеру — первую в городе», — поделился мэр Краснодара Евгений Наумов.
С помощью теплодымокамеры спасатели могут имитировать реальные ситуации во время пожаров. Лампы разогревают воздух до 60 градусов, а свето-шумовые эффекты помогают готовить специалистов к нештатным ситуациям.
Как сообщали ранее Юга.ру, у парка «Краснодар» 20 августа откроют новую дорогу.