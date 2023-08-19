В Краснодаре планируют установить еще 80 умных видеокамер

Краснодарский край

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  • Улица Красная © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Улица Красная © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Всего в Краснодаре к системе «Безопасный город» подключены более тысячи камер

В Краснодаре планируют установить еще 80 видеокамер, подключенных к системе «Безопасный город». Об этом сообщает мэрия города.

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«Думаю, что жители и гости краевой столицы могут быть спокойны, в случае необходимости спасатели Краснодара вовремя придут на помощь. Однако остаётся ещё ряд вопросов, над решением которых будем совместно работать — и край, и муниципалитет. Я говорю о возможности строительства пожарного депо в посёлке Берёзовый», — рассказал министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков.

По данным администрации города, сегодня в Краснодаре к системе «Безопасный город» подключены более тысячи камер. С начала года в краевой столице установили 60 камер.

«Продолжим совершенствовать подготовку наших спасателей. Для этого недавно на тренировочной базе в станице Старокорсунской установили современную теплодымокамеру — первую в городе», — поделился мэр Краснодара Евгений Наумов.

С помощью теплодымокамеры спасатели могут имитировать реальные ситуации во время пожаров. Лампы разогревают воздух до 60 градусов, а свето-шумовые эффекты помогают готовить специалистов к нештатным ситуациям.

Как сообщали ранее Юга.ру, у парка «Краснодар» 20 августа откроют новую дорогу.

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