В Сочи на выходных пройдет фестиваль семейных ценностей, саморазвития и творчества

Краснодарский край

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  • © Фото prostooleh, Freepik.com
    © Фото prostooleh, Freepik.com

В сочинском парке «Ривьера» 19 августа пройдет фестиваль семейных ценностей, саморазвития и творчества

Событие направлено на популяризацию и укрепление семейных ценностей и традиций, улучшение детско-родительских отношений и правильное развитие детей.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: различные мастер-классы для всей семьи, спортивные игры, активности, лекции.

Вход свободный. Стать участником можно, пройдя регистрацию на сайте. Начало в 16:00.

Как писали Юга.ру, на пляжах Благовещенской косы под Анапой с 8 по 10 сентября состоится музыкально-спортивный фестиваль «Компас». Запланированы три разноформатных танцпола и более 30 артистов и музыкантов, которые будут устраивать дневные и ночные open air вечеринки.

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В Сочи на выходных пройдет фестиваль семейных ценностей, саморазвития и творчества
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