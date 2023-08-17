В Сочи на выходных пройдет фестиваль семейных ценностей, саморазвития и творчества

В сочинском парке «Ривьера» 19 августа пройдет фестиваль семейных ценностей, саморазвития и творчества

Событие направлено на популяризацию и укрепление семейных ценностей и традиций, улучшение детско-родительских отношений и правильное развитие детей.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: различные мастер-классы для всей семьи, спортивные игры, активности, лекции.

Вход свободный. Стать участником можно, пройдя регистрацию на сайте. Начало в 16:00.

Как писали Юга.ру, на пляжах Благовещенской косы под Анапой с 8 по 10 сентября состоится музыкально-спортивный фестиваль «Компас». Запланированы три разноформатных танцпола и более 30 артистов и музыкантов, которые будут устраивать дневные и ночные open air вечеринки.