В Краснодарском крае пройдет пляжный музыкально-спортивный фестиваль «Компас»

На пляжах Благовещенской косы под Анапой с 8 по 10 сентября состоится ежегодный музыкально-спортивный фестиваль «Компас»

Запланированы три разноформатных танцпола и более 30 артистов и музыкантов, которые будут устраивать дневные и ночные open air вечеринки. Также пройдут мастер-классы, контест и соревнования по кайтсерфингу с призовым фондом 100 тыс. рублей. А для любителей с пользой провести время организуют пространство для оздоровительных практик и йога-центр.

Для гостей будет доступен трансфер из Краснодара, Сочи, Новороссийска, Минеральных Вод, Пятигорска, Симферополя, Волгограда, Воронежа, Ростова-на-Дону и Москвы. Билет на фестиваль стоит 3500 рублей, он позволяет посещать все активности. Дорога и проживание оплачиваются отдельно. Подробности на сайте.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в пространстве «Фазенда» 12 августа пройдёт фестиваль электронной музыки «Омут». За один вечер прозвучат композиции от трип-хопа и танцевального синтвейва до гитарного нойза и дрим-попа.