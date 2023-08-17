Транспортная прокуратура Новороссийска требует освободить участок под кафе на территории Утриша

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В прокуратуре завели административное дело на предпринимателя, который установил точку общепита на Утрише

По данным транспортной прокуратуры, на острове Утриш в Анапе предприниматель самовольно разместил некапитальные строения для оказания услуг досуга и питания. Правоохранители рассказали, что кафе обнаружили во время проверки исполнения законодательства при использовании госимущества.

В ведомстве возбудили дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие части земельного участка). В анапский суд направили иск об освобождении участка.

В 2022 году Юга.ру писали, что Генпрокуратура РФ требует изъять в пользу государства участок под рестораном в селе Большой Утриш. Ресторан и земля под ним были связаны с экс-председателем Анапского райсуда. 

Ранее демонтировать ресторан постановил Арбитражный суд Краснодарского края. Стоимость постройки оценили в 600 млн рублей. 

Анапа Заповедники Прокуратура Самострой

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