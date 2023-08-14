В краснодарском КубГУ открылась бесплатная выставка «Екатеринодар — Краснодар»

Краснодарский край

Распечатать

  • Здание КубГУ, улица Ставропольская, 149 © Фото Валерия Годадзе
    Здание КубГУ, улица Ставропольская, 149 © Фото Валерия Годадзе

В Кубанском государственном университете Краснодара работает выставка «Екатеринодар — Краснодар»

Представлены работы современных авторов. Идея экспозиции — запечатлеть на художественных полотнах старые достопримечательности.

«Этот уникальный проект создан по инициативе ректора. Первая выставка проходила в прошлом году в здании муниципального концертного зала», — рассказал старший преподаватель университета Константин Гусев.

Посещение бесплатно. Чтобы попасть на выставку, необходимо предъявить паспорт.

Как писали Юга.ру, Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка памяти заслуженного художника РФ Сергея Дудко «Солнце, принесенное с вершин».

Афиша Выставки Искусство Краснодар КубГУ отдых Развлечения

Новости

В краснодарском КубГУ открылась бесплатная выставка «Екатеринодар — Краснодар»
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары
В 2023 году работодатели Краснодарского края подняли зарплаты в вакансиях
В Краснодаре масштабно открыли стадион «Динамо»
В Краснодарском крае раскопали античную синагогу
Экологи заявили в Генпрокуратуру о незаконной вырубке леса в Сочинском нацпарке

Лента новостей

Сергею Галицкому исполнилось 56 лет
Сегодня, 13:06
Сергею Галицкому исполнилось 56 лет
Собрали интересные факты о бизнесмене и меценате
В Краснодаре открыли стадион «Динамо», который ремонтировали 11 лет
Сегодня, 16:40
В Краснодаре открыли стадион «Динамо», который ремонтировали 11 лет
Как это было
Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте»
12 августа, 10:58
Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте»
Там появились новый Яблоновский и Крымский мосты

Реклама на сайте