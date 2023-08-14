В краснодарском КубГУ открылась бесплатная выставка «Екатеринодар — Краснодар»

Представлены работы современных авторов. Идея экспозиции — запечатлеть на художественных полотнах старые достопримечательности.

«Этот уникальный проект создан по инициативе ректора. Первая выставка проходила в прошлом году в здании муниципального концертного зала», — рассказал старший преподаватель университета Константин Гусев.

Посещение бесплатно. Чтобы попасть на выставку, необходимо предъявить паспорт.

Как писали Юга.ру, Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка памяти заслуженного художника РФ Сергея Дудко «Солнце, принесенное с вершин».