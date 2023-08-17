В Краснодаре пройдет фотовыставка «Пока мы лиц не обрели»

В Краснодарском краевом выставочном зале 22 августа откроется персональная экспозиция Николая Мотренко «Пока мы лиц не обрели»

Представленные фотоработы созданы посредством природного материала — камня, дерева, сухих листьев, воска, как попытка заглянуть внутрь себя.

«Название выставки берет начало от одноименного философского романа Клайва Льюиса. Обрести лицо — значит обрести внутреннюю целостность своего существа, которое сейчас изменчиво, подобно узору теней на стенах и солнечным бликам на взволнованной воде», — объяснили в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет работать до 27 августа по адресу улица Рашпилевская, 32.

Как писали Юга.ру, в Кубанском государственном университете Краснодара доступна выставка «Екатеринодар — Краснодар». Представлены работы современных авторов. Идея экспозиции — запечатлеть на художественных полотнах старые достопримечательности.