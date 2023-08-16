Школы Краснодарского края примут 80 тысяч первоклассников 1 сентября
Всего на Кубани в школы пойдут 780 тысяч учеников
В Краснодарском крае в школу пойдут 780 тысяч учеников, 80 из них — превоклассники. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась:
По словам главы региона, в новом учебном году в крае начнут курсировать почти 1,5 тысячи школьных автобусов. Транспорт будет подвозить 72,7 тысяч учащихся к 713 образовательным учреждениям и обратно.
Напомним, что в начале августа депутат госдумы Нина Останина обратила внимание на недовольство школьными автобусами в Краснодаре. Поводом стало изменение системы подвоза учеников. Для проезда на городских маршрутах, которые будут курсировать к школам, учеников обеспечат бесплатными проездными на 50 поездок в месяц. Однако подвоз автобусами остается только в пригороде.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца года планируют достроить 11 школ.