Школы Краснодарского края примут 80 тысяч первоклассников 1 сентября

Краснодарский край

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  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

Всего на Кубани в школы пойдут 780 тысяч учеников

В Краснодарском крае в школу пойдут 780 тысяч учеников, 80 из них — превоклассники. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась:

По словам главы региона, в новом учебном году в крае начнут курсировать почти 1,5 тысячи школьных автобусов. Транспорт будет подвозить 72,7 тысяч учащихся к 713 образовательным учреждениям и обратно.

Напомним, что в начале августа депутат госдумы Нина Останина обратила внимание на недовольство школьными автобусами в Краснодаре. Поводом стало изменение системы подвоза учеников. Для проезда на городских маршрутах, которые будут курсировать к школам, учеников обеспечат бесплатными проездными на 50 поездок в месяц. Однако подвоз автобусами остается только в пригороде.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца года планируют достроить 11 школ.

Образование Транспорт Школа

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