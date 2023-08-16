Что происходит на дорогах к Черному морю в Краснодарском крае 16 августа

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

На трассах к Черному морю 16 августа снова скопились пробки

На дорогах к Черному морю снова скопились пробки. Море прогрелось до 27-29 °C, и отдыхающие отправились на пляжи. Небольшой затор образовался на въезде в Джубгу, а в районе Новомихайловского пробка растянулась на пять километров. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще несколько небольших заторов наблюдаются в районе Нижнего Учдере и Русской Мамайки в Сочи.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также пробки длиной 2,5 км образовалась в районе Хосты, еще несколько небольших заторов появились в Адлере.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Затор в сторону Черного моря скопился в районе Ильского. Также пробка есть в сторону Краснодара. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщили, что в очереди на мост автомобилей нет. Проезд свободен со стороны обоих регионов. 

Как писали Юга.ру, утром 15 августа на трассе М-4 «Дон» пробка к морю растянулась на 20 км. Затор был на участке от Горячего Ключа до Молдавановки.

Дороги Пробки Черное море

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