Детская площадка в краснодарском жилом комплексе «Сказка Град» вошла в число лучших в России

15 августа единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) подвел итоги летнего федерального градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК — 2023»

Проект ЖК «Сказка Град», реализованный федеральным девелопером ГК ТОЧНО, получил награду «Лучшая практика масштабного игрового городка для детей подросткового возраста» в номинации «Лучшая детская зона дворового пространства».

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Премия «ТОП ЖК» от ЕРЗ.РФ — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек, выявляющий лучшие практики по отдельным элементам жилых комплексов: дворовое пространство, озеленение и ландшафтный дизайн, создание условий для занятий спортом и другим.

Всего для участия в летнем конкурсе от застройщиков поступили 672 заявки по 12 номинациям. Из них до экспертной оценки допустили 352 от 137 девелоперов из 48 регионов России.

Торжественное награждение победителей прошло 15 августа в Москве в рамках IV конференции ЕРЗ.РФ «Цифровизация в девелопменте. Стадия «Продажи».