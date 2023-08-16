Детская площадка в краснодарском жилом комплексе «Сказка Град» вошла в число лучших в России

Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

15 августа единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) подвел итоги летнего федерального градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК — 2023»

Проект ЖК «Сказка Град», реализованный федеральным девелопером ГК ТОЧНО, получил награду «Лучшая практика масштабного игрового городка для детей подросткового возраста» в номинации «Лучшая детская зона дворового пространства».

  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

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Премия «ТОП ЖК» от ЕРЗ.РФ — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек, выявляющий лучшие практики по отдельным элементам жилых комплексов: дворовое пространство, озеленение и ландшафтный дизайн, создание условий для занятий спортом и другим.

Всего для участия в летнем конкурсе от застройщиков поступили 672 заявки по 12 номинациям. Из них до экспертной оценки допустили 352 от 137 девелоперов из 48 регионов России.

Торжественное награждение победителей прошло 15 августа в Москве в рамках IV конференции ЕРЗ.РФ «Цифровизация в девелопменте. Стадия «Продажи».

Как писали Юга.ру, ТОЧНО построит на заброшенной территории завода элитный ЖК «Патрики», а рядом с жилым комплексом, на улице Сормовской, за счет собственных средств создаст новый бульвар.

ГК ТОЧНО Дети Жилье Инфраструктура Недвижимость Рейтинги Строительство

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